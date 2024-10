Cantina Vignaioli del Morellino. Ecco un Roggiano speciale. Edizione limitata per ‘Tuttiateatro’

Tanto imponente quanto leggiadra, capace di far sognare chiunque la guardi da terra mentre fluttua nel cielo cullata dal vento. Questa è la mongolfiera, simbolo dell’associazione grossetana "Tuttiateatro" presente anche nel suo logo. Stesso logo che figurerà come etichetta del Roggiano, un vino che è l’interpretazione più tipica del Morellino e del Sangiovese in Maremma della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano. Dunque il progetto "Etichetta Solidale" continua offrendo una bottiglia, in edizione limitata, prodotta a favore dell’associazione, il cui ricavato, tolti i costi, andrà a favore delle attività, ovvero laboratori teatrali dove vengono coinvolti insieme ragazzi disabili e non, in un progetto improntato all’inclusione. Le bottiglie di Roggiano in edizione limitata saranno disponibili nei supermercati Conad, al wine shop della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano o online sul sito:https://www.vignaiolidiscansano.it/shop/, infine ordinandole all’associazione "Tuttiateatro". Grande il supporto ricevuto da Banca Tema che ha contribuito all’acquisto di alcune bottigle, così come Generali Assicurazioni di Maurizio Marraccini e Confartigianato.

Ecco l’inclusione, perché è proprio questo lo spirito della grande squadra che è "Tuttiateatro" e lo si percepisce dagli sguardi dei ragazzi e dei loro accompagnatori, e anche dai loro racconti e di quelli delle loro famiglie, che hanno rinunciato a strutture diurne per accontentare i loro figli affinché potessero proseguire la loro attività teatrale con gli amici.

"Sapete creare sinergie con i vostri progetti che sicuramente sono essenziali e solidali verso la collettività – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Si tratta di un’idea brillante quella della valorizzazione del vino della cantina apponendo l’etichetta che è il frutto della creatività dei ragazzi". "Questa associazione nasce vent’anni fa da un gruppo di amici delle superiori sempre appassionati del teatro e grazie alla richiesta della nostra professoressa che ci chiese di coinvolgere i ragazzi disabili – spiega Maria Giulia Pichenino di ‘Tuttiateatro’–. Quindi promuoviamo l’integrazione dei ragazzi diversamente abili attraverso l’attività teatrale, partecipando anche a contest e visite guidate. Venire a teatro e creare un rapporto di amicizia anche con i ragazzi disabili e non vedere più una distinzione è importante per i ragazzi disabili ma anche per i ragazzi normodotati. A teatro ognuno recita secondo le proprie possibilità". "Siamo onorati – dice Eleonora Guelfi dell’associazione ‘Tuttiateatro’ – che un’eccellenza del territorio ci abbia voluto omaggiare di un loro gioiello di produzione". "Siamo una cooperativa– dice Benedetto Grechi presidente della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano – e non abbiamo scopo di lucro per questo facciamo anche attività di natura sociale. E’ da tre anni che facciamo l’etichetta solidale e quest’anno la scelta è ricaduta su ‘Tutti a Teatro’, e sono davvero convinto che ci saranno buoni risultati".

"Se una realtà si definisce sociale lo dimostra in questi momenti – conclude Dino Cibecchini di Banca Tema –. Noi cresciamo insieme alla comunità con attenzione e questo è un modo per dimostrare la vicinanza e la possibilità di dare un aiuto".

Maria Vittoria Gaviano