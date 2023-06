"Camper, problemi senza soluzione"

"Con disarmante regolarità, ogni volta che arriva l’estate in città sorgono problemi relativi ai parcheggi dei camper dei turisti che desiderano visitare il nostro territorio". Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, torna su una criticità ormai annosa. "Già da diversi giorni, ormai, i camper che arrivano a Follonica si riversano nei parcheggi di Pratoranieri e in quelli dei supermercati della Pam e della Conad, a Senzuno - sottolinea Marrini - Questo trend è destinato ad aumentare a luglio e ad agosto, con la conseguenza che in viale Italia e in altre zone della città ci saranno innumerevoli disagi per i residenti. A Follonica non esiste un’area camper pubblica e attrezzata, nonostante le numerose promesse fatte dal Comune". Poi l’appello: "E’ quanto mai urgente pubblicare dei bandi per dare in gestione ai privati alcuni parcheggi di Follonica da attrezzare a vere e proprie aree camper. Bisogna agire in maniera rapida, per non correre il rischio che i vacanzieri preferiscano andare via".