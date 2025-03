Camera di commercio con ’parità di genere’. Carla Minacci ringrazia

GROSSETOParità di genere, ai vertici. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, stabilita dal PNRR per favorire maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro, incoraggiare l’adozione di politiche adeguate, migliorare la qualità del lavoro femminile, promuovere trasparenza nei processi lavorativi, ridurre il divario retributivo di genere, aumentare le opportunità di crescita e tutelare la maternità. La Cciaa delle province di Grosseto e Livorno è la prima Camera di commercio in Toscana e tra i primi enti pubblici della regione a ricevere questa certificazione. Il ringraziamento della presidente della commissione pari opportunità del Comune di Grosseto, Carla Minacci. "La senatrice Petrucci ha invitato la commissione pari opportunità di Grosseto con la possibilità di parlare davanti alla platea- dice - Oltre a me, era presente anche Francesca Ciucchi, Simonetta Baccetti e Piercarlo Pennacchini, l’ultimo aggiunto alla commissione in seguito alle dimissioni del dottor Pagliara. "Abbiamo ringraziato per la visibilità offerta al comparto donne e ci siamo complimentati con Breda per l’argomento parità di genere. Abbiamo parlato di meritocrazia e abolizione delle quote rosa perché i vantaggi devono essere dati ai blocchi di partenza. Abolire tutte le assunzioni fatte per motivi di genere, razza etnia, colore della pelle". M.V.G.