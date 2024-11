Cambio di proprietà. Forte Stella passa dal Demanio al Comune

Il Forte Stella sarà presto di proprietà del Comune di Monte Argentario. Sarà acquisito a patrimonio comunale, entro i primi mesi del 2025, la fortificazione edificata dagli spagnoli nella seconda metà del Cinquecento, quando l’intera zona entrò a far parte dello Stato dei Presidi. La struttura di Porto Ercole sarà così acquisita a patrimonio comunale, passando all’ente argentarino dal Demanio che fino a questo momento ne detiene la proprietà. Il Comune aveva comunque già la gestione per quanto riguarda la guardiania, che è affidata alla Pro Loco di Porto Ercole. "Lo stato attuale – sottolinea l’assessora al turismo Chiara Orsini – comporta che ogni volta che organizziamo mostre e piccoli eventi bisogna fare tutti i faticosi atti burocratici, come la richiesta di permessi, poi la Soprintendenza deve rispondere entro 60 giorni, eccetera, eccetera. Invece adesso abbiamo iniziato un processo di federalismo culturale, che dopo un anno e mezzo ci porta all’acquisizione del Forte Stella. In questo procedimento abbiamo indicato la gestione e la sostenibilità economica del Forte alla Soprintendenza. Adesso siamo alla fase conclusiva, manca solo la firma e poi Forte Stella diventerà del Comune di Monte Argentario". Questo aprirà maggiormente le porte a eventi e iniziative all’interno della struttura.

"Una volta che sarà di nostra gestione – specifica l’assessore – potremo poi decidere a nostra volta se gestirlo direttamente come Comune oppure darla in gestione a terzi. Nel progetto di federalismo culturale che abbiamo inviato alla Soprintendenza abbiamo anche esposto l’idea di prevedere un’area destinata ai matrimoni e una piccola area per il ristoro. Inoltre, all’interno di uno dei sei ‘spicchi’ che ci sono dentro il forte, vorremmo realizzare anche un’area per le rivisitazioni storiche, ma anche una zona destinata a mostre permanenti e un’altra a quelle temporanee. Vogliamo quindi far rivivere il forte. Le tempistiche sono brevi, tra circa un mese Forte Stella sarà di proprietà del Comune". Forte Stella è una delle quattro fortificazioni che sovrasta Porto Ercole assieme alla Rocca, Forte Filippo e Santa Caterina. L’area in cui sorge Forte Stella è delimitata da un fortilizio esterno che si sviluppa a forma quadrangolare, con un bastione hexagonale che racchiude ciascuno dei quattro angoli del perimetro. Le cortine murarie del fortilizio esterno, con basamento a scarpa, racchiudono l’area interna sulla quale sorge il forte.

Andrea Capitani