Cambiamenti climatici. Incontro con il professore. Franco Prodi

I cambiamenti climatici rappresentano certamente uno degli argomenti centrali del dibattito oggi su scala mondiale, ed i rischi di una catastrofe ecologica conseguenza di sostanziali e rapide variazioni del clima sono tra le maggiori preoccupazioni dell’uomo di oggi. Tema quindi di grande attualità, che verrà affrontato oggi dal professor Franco Prodi, fisico dell’atmosfera, in un incontro pubblico che si terrà all’Hotel Granduca di Grosseto, a partire dalle 17. L’incontro è organizzato dal Rotary Club Grosseto e dalla Associazione Rotariana Carlo Berliri Zoppi. Tema dell’incontro: "Cambiamenti climatici, cause naturali e cause antropiche". In un periodo storico in cui si parla molto di cambiamento climatico il professor Franco Prodi affronterà il tema partendo dalle basi fisiche del sistema clima e farà anche un cenno al "Laudato si" (La centralità del creato) e alla transizione ecologia con i suoi risvolti economici e ideologici. Il professor Franco Prodi, fratello del noto uomo politico Romano Prodi, è uno degli studiosi più qualificati del clima, non solo in Italia.E stato ricercatore del Cnr dal 1967 al 1987.