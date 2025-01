Cade nel dirupo col motorino, ferito un anziano

Tanta paura per un anziano che ieri è precipitato in un piccolo burrone, nella zona di Vetulonia. L’anziano era in sella al proprio motorino quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è rovinato di sotto. L’uomo ha 80 anni e la zona dove è stato ritrovato è quella vicino al cimitero della frazione di Vetulonia. Il motorino tra l’altro gli è caduto addosso, andandosi ad incastrare in un cespuglio e l’anziano non riusciva più a liberarsi. L’uomo ha, quindi, iniziato a urlare e a chiedere aiuto perché non riusciva a muoversi.

Sul posto sono intervenuti alcuni volontari per organizzare le operazioni di recupero. L’uomo, era, infatti, rimasto incastrato sotto il motorino e non riusciva a muoversi. Impegnato nel soccorso anche Sergio Rubegni insieme ad altre persone, che ha prima cercato di mettere in sicurezza il mezzo. E poi ha fatto intervenire altre persone. Insieme a loro sono arrivati, poi, altri paesani che abitano a Vetulonia e hanno, grazie a un verricello, tirato fuori l’anziano che è stato immobilizzato in attesa dei mezzi di soccorso che stavano sopraggiungendo. Ad intervenire, infine, la Croce rossa di Castiglione che ha prestato le prime cure e trasferito l’anziano in ospedale per accertamenti. Per lui, fortunatamente, sembra solo qualche graffio e tanta paura.