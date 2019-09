Ansedonia (Orbetello), 13 settembre 2019 - Un cadavere che affiora dall'acqua. Un cadavere che al momento è senza identità. Mistero sulla spiaggia di Ansedonia, dove i bagnini della spiaggia libera hanno recuperato il corpo di un uomo dall'appartente età di circa sessant'anni. Sembra che fosse in mare da qualche tempo, almeno secondo i primi rilievi. I bagnini hanno portato il corpo a riva chiamando il 118. Per l'uomo non c'era più niente da fare. Indagini di capitaneria e carabinieri, che cercano di ricostruire l'accaduto e accertare l'identità dell'uomo. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Orbetello.

