Bray: "Anno intenso Grazie a tutti"

Prima di lasciare l’incarico di commissario prefettizio, Michele Bray (nella foto) ha voluto ringraziare i cittadini "per la generosa ospitalità" che gli hanno dimostrato in questo anno di lavoro.

"È stato un anno di intenso lavoro – ha scritto Bray – che mi ha consentito di conoscere una comunità attenta e laboriosa, della quale ho apprezzato lo spiccato e sincero attaccamento al proprio territorio e alle proprie tradizioni. Consapevole di essere stato chiamato ad assolvere le mie funzioni in un momento non facile per il Comune, ho però trovato grande cordialità e disponibilità alla collaborazione da parte di tutti i dipendenti degli uffici comunali".

Un ringraziamento particolare è andato al segretario comunale, Riccardo Masoni, ad Alice Tabacchioni e Rebecca, a Fabrizio Casciani e Alessandra Iovenitti. Un sentimento di gratitudine Bray lo ha espresso anche a don Tito e al comandante dell’Arma dei Carabinieri, Michele Manieri. "Grazie anche alla dirigente scolastica Anna Rosa Conti – continua –, al personale collaboratore, agli studenti, e ai genitori". "In questi mesi – prosegue Bray – durante il mio incarico mi sono spesso interrogato su quale possa essere il futuro di Castell’Azzara. La prima risposta che mi sono sempre dato è che c’è bisogno di più unità, pur nelle legittime differenze; di sentirsi più comunità. È per questo motivo che tutti dovranno impegnarsi nel cercare di superare quelle divergenze, quelle ostilità, molto spesso sterili, che rischiano di limitare la crescita umana e del tessuto sociale ed economico. Dobbiamo aver fiducia in un cammino positivo, pur nella consapevolezza che non ci sono ricette miracolistiche. Tanti auguri a chi, oggi come domani, dovrà servire l’Ente nella qualità di amministratore. Vi auguro ogni bene".