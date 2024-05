Bollini verdi. Nuova proroga

È stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno la validità dei bollini verdi, rilasciati nel 2023, che regolamentano la sosta dei veicoli nei centri urbani di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Lo ha stabilito l’ordinanza 169 emanata dalla Polizia municipale. Il Comune di Monte Argentario ricorda che questa tipologia di bollini abilita alla sosta nei centri del promontorio ai soggetti autorizzati, ovvero coloro che, pur non essendo residenti nel Comune di Monte Argentario, sono proprietari o affittuari di immobili o dispongono di altri requisiti stabiliti dall’amministrazione comunale. Per ogni informazione o per la richiesta di nuovi bollini bisogna rivolgersi al Servizio contrassegni auto a Porto Santo Stefano nel palazzo municipale il martedì e giovedì dalle 15 alle 18; a Porto Ercole nella delegazione comunale in piazza Roma, il venerdì dalle 9 alle 10.