Blackout a Orbetello e all’Argentario: danneggiato un cavo Enel

Orbetello (Grosseto), 14 agosto 2024 – Una serie di blackout elettrici si sta verificando da ieri sera (13 agosto) a causa di un picco di richiesta energetica sulla linea elettrica nei comuni di Orbetello e in parte Monte Argentario. Enel spiega che si tratta di «episodi di scatti di linea elettrica», blackout, «verificatisi probabilmente anche per il significativo carico sulla rete». Oggi pomeriggio tale condizione, viene spiegato, ha causato un «danneggiamento su più punti della dorsale elettrica che alimenta alcune porzioni di territorio tra Ansedonia e Porto Ercole». E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha ripristinato il servizio per buona parte delle utenze con manovre in telecomando e bypass da linee di riserva cosiddette controalimentanti. In più, spiega la società, è stato attivato un piano di lavoro per la riparazione dei tronchi di rete interessati dal danneggiamento, e sono iniziate le operazioni per l'installazione di una Power Station, che è un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza che sta per essere attivato per il ripristino del servizio elettrico. Sul posto anche un cavo attrezzo, «ovvero un tratto di linea componibile in esterno, che sostituisce il cavo fuori servizio, ad ulteriore garanzia dell'approvvigionamento elettrico tra le cabine denominate Terrarossa sud e Terrarossa nord»