Beethoven l'Imperatore", Inaugurazione dell'Orbetello Piano Festival con Gaddiel Dombrowner e Yuewen Yu"

Saranno le note del genio tedesco a inaugurare la 12ma edizione dell’Orbetello Piano Festival: con un concerto dell’evocativo titolo "Beethoven l’imperatore" oggi alle 21.30 in piazza Giovanni Paolo II prende il via il cartellone estivo che fino al 5 agosto sposa la bellezza della musica a quella di alcuni dei luoghi meno frequentati e più identitari della laguna che si trasformano in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo.

Diretta da Gaddiel Downbrowner, l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto eseguirà il concerto No. 5 di Beethoven, una delle opere più importanti del compositore di Bonn. Al pianoforte il solista Yuewen Yu (nella foto), vincitore di numerosissimi concorsi pianistici internazionali e, recentemente, di Orbetello Piano Competition Junior Edition 2022.

Gaddiel Dombrowner, direttore d’orchestra franco-israeliano ha dimostrato di essere uno dei giovani direttori più promettenti in Israele conquistando numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali. Gaddiel ha diretto orchestre di tutto il mondo ed è direttore ospite principale della Kunming International Philharmonic.

Yuewen Yu ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni, sotto la guida di Geping Jin. Si è trasferito a Shanghai nel 2010 e ha studiato alla Primary Music School e alla Middle Music School, affiliate al Conservatorio, nella classe di Qi Zhang, Shuo Huang e Yunlin Yang. Dopo aver completato gli studi a Shanghai nel 2019, nello stesso anno è stato ammesso all’Università di musica, teatro e media di Hannover. Il giovane pianista cinese ha già vinto numerosi concorsi internazionali e si è esibito nel suo primo recital di pianoforte all’età di otto anni.