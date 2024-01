"Basta guerre, poi salute e serenità"

La settimana che si è conclusa con l’arrivo del nuovo anno, non è stata solo di preparativi per i festeggiamenti ma anche l’occasione per riflettere su cio che ci aspettiamo per il 2024. E quale miglior momento se non la serata dell’ultimo giorno dell’anno per pensare al futuro? Molti grossetani, aiutati dal clima di festa, hanno espresso le loro aspettative per il 2024 durante il GRande Show in piazza Dante. Gli auguri? Basta guerre. Salute e serenità per tutti. Senza far mancare qualche sfizio personale. "Mi aspetto – afferma il ballerino Pierluigi Grandini,che ha vestito i panni di Michael Jackson sul palco della serata – da questo nuovo anno ballo, divertimento e tanto studio. Solamente studiando si raggiungono gli obiettivi. Spero anche di continuare a trasmettere ai miei ragazzi la passione del ballo". "Mi auguro tanta serenità – dice Adriana Demo –. Ma anche salute per tutti e che possano finire le guerre. C’è bisogno di pace". Alessio Buccella di Humanitas ha un augurio: "Spero di continuare a dare il mio supporto nell’aiutare il prossimo. Vorrei che finisse questa acredine fra i popoli in guerra. Vedere stasera la gente che si diverte senza distinzione di colore dimostra quanto Grosseto sia accogliente." "Mi auguro la salute – afferma Corrado Rosi di Humanitas – e che i miei familiari stiamo bene. Per quest’anno cerchiamo la stabilità perché il suo contrario si riversa anchesull’economia. Speriamo che le guerre termino, è molto importante". Per Mattia Raggi, direttore artistico di Icons l’augurio è l’uguaglianza in un mondo più giusto. "Mi auguro un anno più giusto. Vorrei che tutti avessimo gli stessi diritti senza nessuna distinzione. Speriamo sia un anno più felice e migliore per tutti". "Mi auguro la salute –afferma Gabriel Sestini – e di diventare un atleta di buon livello di calistenics. E per ultimo, la promozione a scuola". "La speranza è di raggiungere gli obiettivi personali e lavorativi – dice – Andrea Terranzani –. Vorrei ci fosse più pace. Vorrei anche rimettermi in forma e formarmi di più a livello lavorativo. Un augurio per tutti. "Io e mia moglie auguriamo a tutti i grossetani la salute.Anche felicità e soldi" dicono Marco Ciolfi e Luana Dori.

M.V.G.