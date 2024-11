"Basta fare proclami . Occorre stanziare risorse"

Un pullman di manifestanti ieri è partito all’alba da Grosseto per raggiungere Roma e manifestare contro la Manovra del Governo. La mobilitazione su iniziativa dei sindacati Assomed e Cimo e a cui ha aderito anche Nursing Up a livello nazionale è riuscita, si parla di circa l’85% di affluenza tra medici e operatori sanitari. A livello locale la percentuale si abbassa dal capoluogo sono partiti circa una ventina di infermieri, ad aver scioperato invece sono stati un centinaio. Ad incrociare le braccia medici, dirigenti sanitari e infermieri. Il testo della Legge di Bilancio per il 2025, sostengono i sindacati: "conferma la riduzione del finanziamento per la sanità rispetto a quanto annunciato e la manovra prevede un aumento dell’indennità di specificità medica sanitaria di 17 euro netti per i medici e 14 euro netti per i dirigenti sanitari per il 2025, mentre nelle tasche degli infermieri arriverebbero per il 2025 circa 7 euro. Altri motivi della protesta toccano inoltre i contratti di lavoro, compresi quelli dell’ospedalità privata, a cui "vengono assegnate risorse assolutamente insufficienti"; mancata detassazione di una parte della retribuzione; mancata attuazione della normativa sulla depenalizzazione dell’atto medico e sanitario. In piazza anche per protestare contro l’assenza di risorse per l’immediata assunzione di personale e la mancata introduzione di norme che impegnino il Governo all’immediata attivazione di presidi di Pubblica Sicurezza negli ospedali italiani. A Roma anche Edegardo Norgini, di Nursing up Grosseto. "Non possiamo restare in silenzio dinanzi all’ennesima presa in giro. – commenta Norgini – Ancora una volta ci siamo trovati di fronte a un Governo che ha fatto prima tanti proclami e che ha dato seguito a una realtà deludente. Per questo siamo scesi in piazza, per difendere e tutelare i tanti professionisti che lavorano nel comparto sanitario anche della nostra provincia". Presente anche Morando Grechi di Cimo Grosseto. "È stata una manifestazione riuscita – ha ribadito – una buona rappresentanza grossetana di medici presente a Roma". Nicola Ciuffoletti