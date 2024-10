Barbara Pagliuca medaglia d’argento nell’Arco istintivo

A Torre del Pozzo, a Cuglieri, in provincia di Oristano, per il Campionato Italiano 3D, con l’assegnazione dei podi individuali Under 20 e Over 20 delle divisioni Arco Nudo, Arco Istintivo, Longbow e Compound, nella giornata finale della manifestazione organizzata dagli Arcieri Uras in collaborazione con il Comitato Regionale Fitarco Sardegna e sol supporto di altri sodalizi della Regione è stata di nuovo premiata nell’Arco Istintivo con la medaglia d’argento sfiorando l’oro la maremmana Barbara Pagliuca, Arcieri Costa Etrusca.