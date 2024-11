Balestro, elezioni del Consiglio. Manca un nome "eccellente"

In vista della tornata elettorale di oggi gli osservatori delle vicende del Balestro hanno notato alcuni dettagli legati alla corsa per un seggio nei Consigli di Borgo, Cittavecchia e Cittanuova ed uno in particolare che in qualche modo vede intrecci con la politica cittadina. Intanto (e ce ne scusiamo) è saltato il nominativo di Andrea Vinciarelli dall’elenco dei candidati del Terziere biancorosso, da noi pubblicato, ed è giusta l’occasione per una integrazione.

Quello che è stato notato, però, oltre all’assenza preannunciata di Angelo Soldatini, è la mancanza del nome di Lorenzo Balestri (nella foto), già Capitano del Popolo. Ruolo di rilievo all’interno della vita terzieristica. La motivazione, secondo gli esperti, starebbe tutta nella incompatibilità nel ruolo di assessore, in sostituzione del dimissionario Ivan Terrosi. Dal Municipio la sindaca Irene Marconi ancora non ha dato notizie ma chi sta attento a questi movimenti è pronto ad assicurare che il rimpasto è vicino e la soluzione pare proprio quella indicata.

Stasera comunque si conoscerà la composizione del nuovo Consiglio generale e dopo le trattative serrate fra i big dei Terzieri, si conoscerà la composizione del Magistrato. Fra i primi compiti che spettano ai nuovi eletti ci sarà quello di andare alla scelta delle dedicazioni die due Balestri, quello di maggio e quello di agosto, riferimenti basilari per tutta una serie di adempimenti fra cui il lancio del bando per trovare il pittore o la pittrice che dipingerà il drappo del Palio.

Da Borgo, Cittanuova e Cittavecchia si chiede agli eletti di concedere tanto movimento ed impegno durante tutto l’anno regalando a Massa Marittima ed ai suoi appassionati turisti, continui regali sotto forma di iniziative culturali e storiche.

Roberto Pieralli