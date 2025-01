"Autovelox con la Polizia provinciale nascosta"

"La Polizia provinciale ha piazzato un autovelox mobile sull’Aurelia, ma la pattuglia è nascosta all’interno della piazzola e non è visibile dagli automobilisti, cosa ritenuta irregolare anche da una sentenza della Corte di Cassazione. Questo non è fare prevenzione, ma è solo fare cassa. Il presidente Limatola lo sa? Ho scattato una foto e l’ho inviata in Prefettura".

E’ questa la segnalazione giunta nel pomeriggio di ieri in redazione da parte di un lettore (che ci ha inviato anche la foto pubblicata qui a sinistra) che ha visto l’autovelox posizionato al chilometro 161+300 della Statale Aurelia, sulla corsia sud, nei pressi del bivio per Talamone, senza però aver visto l’auto della pattuglia della Polizia provinciale che stava effettuando il controllo sulla velocità dei veicoli in transito: il veicolo era all’interno della piazzola, arretrato rispetto alla corsia di marcia, e nascosto anche dalla vegetazione.

Cosa può accadere quindi adesso? Le eventuali infrazioni contestate sembrano dare spazio a motivi di ricorso al Giudice di pace, in quanto la sentenza 6407 del 2019 della Corte di Cassazione sancisce in maniera chiara che durante questi controlli l’autovelox deve essere segnalato da cartelli e deve essere visibile, così come visibile deve essere appunto la pattuglia.