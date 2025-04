Auto finite in acqua. Tra Pasqua e Pasquetta tre incidenti simili . Ferite per gli occupanti

GROSSETOTra Pasqua e Pasquetta tre auto sono finite in altrettanti canali che corrono lungo le strade teatro degli incidenti. E per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito gravamente. Ma poteva andare davvero peggio. Si inizia nella notte tra Sabato e l giorno di Pasqua quando due ventenni residenti a Tuscania, nell’Alto Lazio sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello per politrauma e principio di annegamento. Erano a bordo di un’auto scuram quando di ritorno da una festa in uno dei locali riaperti in questi giorni ad Ansedonia, sulla spiaggia, mentre percorrevno la strada consortile che dal Tombolo della Feniglia, lato di Ansedonia, conduce verso lo svincolo sulla Statale Aurelia, sono finiti, per cause accidentali nel canale di Ansedonia, che collega la laguna di levante con il mare. Incidente accaduto alla altezza del Ponte sull’acqua, proprio nella zona antistante l’accesso della foresta demaniale. Sul posto 112, Croce Rossa, carabinieri e vigili del fuoco, questi ultimi per il recupero dell’autovettura insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze.

Il giorno successivo, ieri mattina, sempre i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica, sono intervenuti nel comune di Massa Marittima, in località Marsiliana, per la rimozione di un’autovettura finita all’interno di un canale la notte precedente. L’uscita di strada è avvenuta per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, presenti anch’essi sul posto. La squadra del distaccamento di Follonica, giunta sul luogo dell’incidente, ha effettuato le opportune verifiche, accertandosi che non vi fossero persone all’interno del veicolo. Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Grosseto, al fine di procedere alla rimozione del mezzo dal letto del corso d’acqua e dal suo posizionamento in carreggiata per la successiva rimozione da parte di carro attrezzi. Per gli occupanti solo qualche graffio. Stesso copione più o meno poche ore dopo a Bagno di Gavorrano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente: un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, finendo all’interno di un canale denominato ’Rigiolato’. Il conducente è stato estratto e assicurato ai sanitari del 118. Poi il recupero dell’auto.