Associazionismo. Progetti per i giovani. Premiati i sei migliori

"Siete presente" ed é proprio così. Per i giovani volontari di Grosseto sono stati messi a disposizione trentamila euro di finanziamenti per i 6 progetti dell’area di Grosseto vincitori del bando "Siete presente. Giovani e associazionismo", realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-GiovaniSì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale, con il contributo delle Fondazioni bancarie della Toscana. Il bando "Siete presente. Giovani e associazionismo" punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore.

"Questi progetti – dice l’assessora al Sociale Chiara Vazzano – dimostrano quanto sia importante fare rete tra associazioni. Avere queste reti è motivo di vanto ed orgoglio per noi, e per i giovani possono diventare occasioni per entrare nel mondo del volontariato". "E’ un bando importante – afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot –, vogliamo ribadire l’attenzione al mondo giovanile per avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato, spesso si perdono occasioni non conoscendo cosa succede dietro alle associazioni. I progetti sono di qualità".

"L’innovazione sociale è fondamentale – dice Carlo Vellutini, del Cda di Fondazione Cr Firenze –. Al mondo del volontariato si chiede sempre di più quindi c’è bisogno di avvicinare i giovani". "Questi progetti sanno fare rete – conclude Silvia Sordini, presidente Delegazione Cesvot Grosseto –. Vogliamo supportare tutta la provincia con questi bandi perché sappiamo che il nostro territorio è molto vasto e sapere che territorio più distanti dal capoluogo possano usufruire di risorse è un vanto".

I sei i progetti vincitori (che hanno ottenuto ciascuno 5mila euro) sono "Amici di strada", ente capofila L’Altra Città; "Staff/ette - Giovani Resistenti", ente capofila Circolo Arci Festival Resistente; "Un podcast per il futuro", ente capofila Agape; "IsolAzione Festival delle arti urbane", ente capofila La Compagnia Dei Cosi; "Buone Nuove – Il mondo del volontariato raccontato dai giovani", ente capofila Working Class Hero; "Cittadini Attivi: giovani protagonisti del cambiamento", ente capofila Legambiente Festambiente.

Maria Vittoria Gaviano