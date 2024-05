Asilo nido "Cipì". Iscrizioni aperte

Aperte le iscrizioni all’asilo nido "Cipì" in via della Pace 42 e c’è la possibilità di accedere al bando regionale "Nidi gratis". Il bando garantisce l’accesso gratuito ai servizi per l’infanzia e rappresenta così un’opportunità significativa per le famiglie nella gestione dei costi legati all’educazione dei bambini.

"Nel nostro nido – dice Valentina Del Dottore, responsabile del nido d’infanzia – ogni bambino è visto come un individuo unico, con esigenze e caratteristiche proprie. Abbiamo un impegno forte verso un modello educativo interculturale che accoglie e valorizza le diversità".

La struttura d’infanzia aprirà il prossimo 2 settembre e mentre sono già disponibili i moduli di iscrizione e di accesso al contributo. Per maggiori informazioni e ricevere i moduli di iscrizione è possibile contattare la cooperativa ai riferimenti [email protected], 393 973 9274 o recarsi nella sede in via Della Pace 18, a Follonica.