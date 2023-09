Arte a cielo aperto. Ultimo giorno al "Cinghialino"

Ultimo giorno per "Molino Factory" dalle 16 alle 20. Il bastione del Cinghialino (via del Molino a Vento 17) si trasformerà in un vero palcoscenico per l’esposizione artistica, una vera e propria festa per gli amanti dell’arte e della creatività. Sarà quindi accessibile lo spazio di "Libriliberi". Ci sarà poi l’opportunità di scegliere e portare via gratuitamente un volume a scelta. Molino Factory è un’occasione unica per immergersi nell’arte, nell’artigianato e nella creatività, mentre ci si gode l’atmosfera vibrante della città.