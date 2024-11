Arriva l’influenza. Si sono già vaccinate oltre 30mila persone nell’area grossetana

Le prime influenze di stagione hanno iniziato a far capolino, ma ben 125mila cittadini tra le tre province di Grosseto, Siena e Arezzo hanno provato a prendere le contromisure vaccinandosi. Dal primo ottobre a oggi infatti la campagna di vaccinazione antiinfluenzale nell’area vasta dell’Asl Toscana sud est ha avuto i suoi effetti e delle 125mila dosi già somministrate sono oltre 100.000 i vaccini effettuati agli over 60. Circa un quarto delle dosi sono state somministrate in provincia di Grosseto e questo è un buon risultato in una provincia gli over 60 costituiscono un numero importante. Nell’area grossetana sono state dispensati 32.488 vaccini, di cui 23.776 nella zona distretto Amiata Grossetana – Colline Metallifere e Grossetana, mentre 8712 nella zona distretto Albegna. Numeri importanti per tutelare la salute dei soggetti anziani e dei più fragili considerato che l’infezione da virus dell’influenza può determinare complicanze anche gravi e che la vaccinazione rappresenta la più efficace misura di protezione soprattutto se accompagnata da buone norme comportamentali quali l’igiene delle mani e delle vie respiratorie. Guardando invece alle altre due province si evince che nell’Area Aretina il numero delle vaccinazioni somministrate è stato di oltre 54mila, nell’Area Senese di quasi 38mila. "Grazie all’impegno congiunto dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli operatori dei centri vaccinali della Asl e delle farmacie del territorio, la campagna antinfluenzale sta andando molto bene – spiega la dottoressa Elena De Sanctis, direttrice della Rete Vaccinazioni della Asl Toscana sud est – e, visti i dati, possiamo dire di essere nelle condizioni di affrontare al meglio il picco del contagio, che ci aspettiamo arriverà entro metà dicembre". Poi la dottoressa prosegue e spiega come i vaccini sono molto consigliati soprattutto a una determinata fascia di popolazione: "La vaccinazione è fortemente raccomandata – commenta De Sanctis - ed offerta gratuitamente a tutte le persone che hanno superato i 60 anni di età, ai bambini di età compresa tra 6mesi e 6 anni, alle donne in gravidanza e alle persone di qualunque età con patologie croniche di base. L’offerta è estesa inoltre ai conviventi e familiari che si prendono cura di persone con gravi fragilità, a tutti gli operatori sanitari, a chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue, a chi svolge lavori di primario interesse collettivo". Per maggiori informazioni si invitano gli utenti a consultare la pagina del sito dell’asl toscana sud-est dedicata alla campagna di vaccinazione antinfluenzale.