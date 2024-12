"Arcipiccola" biblioteca, ci siamo. Oggi l’inaugurazione a Bagno di Gavorrano

Inaugurazione oggi di "Arcipiccola" biblioteca, una piccola sala al primo piano della "Casa del Popolo" di Bagno di Gavorrano. La sala di lettura è stata ristrutturata, arredata e riempita di libri, che sono arrivati grazie a donazioni e risorse finanziarie. Ci sono in questo momento circa 500 volumi. Questa iniziativa si propone di essere un piccolo ma importante passo di un percorso finalizzato a costruire risposte integrate a bisogni complessi del territorio di Bagno di Gavorrano e dintorni, intercettati tra gli abitanti più piccini e tra le loro famiglie. Si comincia alle 15.30 con l’arrivo dei bambini, alle 16 scatterà la visita alla biblioteca e alle 16.30 inizierà un evento chiamato "lettura animata". Alle 17 inizierà sempre per i più piccoli un laboratorio creativo e alle 17.30 gran finale con merenda per tutti.