Appuntamento nella Sala Tirreno: "Gloria!" con l’introduzione della regista

"Gloria!", il feelgood movie di Margherita Vicario (nella foto) sarà proiettato sabato alle 21.30 nella Sala Tirreno, a Follonica, e la regista introdurrà il film con un collegamento video.

Ambientato in un collegio femminile della Venezia di fine ’700, racconta la storia di Teresa, giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Quasi pop.

"Con questo film, Margherita Vicario, insieme alla preziosa collaborazione di Anita Rivaroli alla scrittura – spiegano gli organizzatori citando alcune recensioni –, realizza non solo il suo desiderio di coniugare insieme due sue passioni, cinema e musica, ma anche un film che si divincola dal semplice resoconto storico al femminile e si trasforma in una storia fresca e pulsante, giocata sul ritmo delle emozioni delle protagoniste restituite sotto forma di musica. Un debutto coraggioso perché sa prendere l’aggettivo pop per il verso giusto. Non una patina superficiale e colorata che nasconde, annacquandone la profondità, l’incapacità di una storia di fare i conti con il suo spessore. Ma il modo di comunicare verità importanti e scomode, con semplicità e rispetto per lo spettacolo.

Protagoniste del film sono Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lazzeri e ci sono anche le sorprendenti interpretazioni di Paolo Rossi, Elio delle Storie Tese e Natalino Balasso. Il film ha ottenuto tre candidature, vinto un premio ai "Nastri d’Argento" e ha partecipato al Festival di Berlino del 2024.

Per prenotare telefonare al numero 339 - 3880312.