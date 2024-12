Appuntamento con la rassegna comunale. I "Mr Bana Band" aprono il Blues Festival

Cinigiano ha una storia lontana come luogo di creatività musicale ed è anche grazie allo spirito musicale coltivato negli anni che è stato possibile mettere in piedi il "Blues Festival" che debutterà sabato nel teatro comunale. La rassegna del Comune ha la direzione artistica di Luigi Genise. Si parte dunque sabato con il concerto dei Mr Bana Band. Il progetto dei Mr Bana Band nasce all’inizio del 2000 da un’idea del chitarrista e cantante Marco Bana Pieraccini. Oltre ad eseguire classici del blues, la band inizia a lavorare su materiale inedito che spazia dal modern blues al funk fino al soul. Anticiperanno il concerto una serie di eventi. Dalle 17.30, in piazzale Bruchi "Accendiamo il Natale", con attrazioni natalizie, esposizione dei disegni degli alunni delle scuole del Comune di Cinigiano ed esibizione degli zampognari. A partire dalle 18 in piazza Marconi, è in programma "Olivagando" la manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva organizzata dalla Proloco Cinigiano e infine, a seguire "Funky&Groove" esibizione di alcuni degli allievi delle scuole di musica "Francisci" di Cinigiano e "Filarmonica Città di Grosseto" diretti dal maestro Francesco Fantacci. Il festival si svilupperà in tre fasi. La prima è la "Winter Edition" in teatro dall’11 gennaio al 10 maggio, la seconda è Il "Blues Contest" pensato per le band emergenti (nelle ultime due settimane di giugno) e la "Summer Edition" l’11, 12 e 13 luglio.