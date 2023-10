Antonio Gamberi, 70 anni fa la scomparsa. I roccastradini in Belgio per un omaggio

Una delegazione di Roccastrada si recherà in Belgio per partecipare alla cerimonia in programma giovedì per ricordare Antonio Gamberi nel 70° anniversario della sua scomparsa. Il poeta maremmano, nato a Grosseto il 16 maggio 1864, è deceduto a La Louvière, in Belgio, il 19 febbraio 1953.

L’evento, organizzato dall’Associazione Roccastradini nel Mondo, con la collaborazione del Municipio di La Louvière prevede il ricevimento da parte del sindaco della cittadina belga della delegazione roccastradina alla quale seguirà un meeting con le associazioni di emigranti italiani e la visita alla tomba del poeta con la raccolta della terra-ricordo. Seguirà lo scoprimento della targa ricordo, la presentazione e donazione del libro a cura di Mario Amerini. La commemorazione si concluderà con una degustazione di prodotti tipici maremmani dell’azienda Subissati, il cui titolare farà parte della delegazione.

Al poeta Antonio Gamberi che è molto legato alla nostra realtà anche grazie al fatto che ha vissuto per qualche anno sul nostro territorio, è intitolata la biblioteca comunale inaugurata nel 1990.