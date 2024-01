Trovato morto in casa: era un noto medico

Scarlino (Grosseto), 1 gennaio 2024 – Lutto a Follonica per la morte di Andrea Poli, 67 anni, dentista molto conosciuto in Maremma. L’uomo è stato trovato morto in casa. Sarebbe deceduto per cause naturali, per un malore.

E’ stato un parente, che nella mattina del 1 gennaio non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo, a dare l’allarme. Nell’appartamento dove Poli viveva, in località Portiglioni nel comune di Scarlino, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Che hanno aperto trovandosi di fronte il corpo dell’uomo. Inutile ogni tentativo di rianimazione, Poli era già morto.

La notizia si è sparsa in poco tempo tra Scarlino e Follonica, dove aveva lo studio. Profondo il cordoglio dei tanti pazienti, della famiglia e degli amici. Un fulmine a ciel sereno, una tragedia improvvisa che lascia attonita la Maremma. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Il corpo è intanto stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale di Grosseto.