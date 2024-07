Altri due giorni dedicati a incontri e mostre

Altri due giorni di eventi per celebrare l’apertura della Biblioteca Chelliana. Oggi alle 18 seconda tavola rotonda sul "Design" al Teatro degli Industri, dedicata alla Funzione. L’ospite del talk sarà Paolo Stella, direttore creativo, scrittore, digital maker, content creator e fondatore del format @suonarestella, che ha definito una nuova e inesplorata strada per comunicare il design. Moderato dalla giornalista, vicedirettore di Artribune, Santa Nastro. Alle 18.30 alla Chelliana nella sala dei bambini, AnimaScenica presenta il reading musicale "Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare". Domani alle 18 terza tavola rotonda a Banca Tema, in corso Carducci, moderata dal giornalista Giacomo Nicolella Maschietti con la partecipazione di Serena Tabacchi, direttrice e co-fondatrice del Mocda-Museum of contemporary digital art di Londra, don Paolo Gentili vicario generale della Diocesi di Grosseto, Carlo Patris di Hypermaremma, Fabio Becherini, direttore della Banca Tema e il designer Alessandro Corina. Alle 19 in piazza Dante la performance site-specific, a cura di AnimaScenica "La Danza dei Poeti". Da visitare anche quattro mostre, due delle quali già aperte: "L’evoluzione della seduta" e "L’artigianalità, il design e il suo colore". Fino a venerdì 19 il Duomo di Grosseto sarà il portale d’accesso all’opera Nft "Symbiotica" di Giuseppe Lo Schiavo. Inoltre, all’esterno del Duomo sino alla fine del mese, per la mostra "Ciel’in città" è allestita l’opera di Giuseppe Gallo, "Eroi", proposta dall’associazione Hypermaremma. Fino a domani dalle 18 nella sala multimediale della Biblioteca Chelliana, AnimaScenica Teatro presenta "Trilogia di leggende".

M. V.G.