"All’ex depuratore c’è un ottimo progetto"

"Cosa fare quindi al posto dell’ex depuratore?". E’ la domanda che si fa Gianluca Quaglierini di Rifondazione. "Il sindaco, rendering alla mano, ha illustrato il progetto sottolineando le inesattezze che sono state dette riguardanti la presunta riduzione delle aree verdi – aggiunge – niente di ciò corrisponde a verità. Piuttosto il contrario: è prevista la messa a dimora di 60 alberi in più. La colonia felina non verrà toccata, l’area di sgambamento verrà spostata di poco senza subire danno e quindi i cani potranno continuare a giocare e correre nell’area. Il traffico ne risulterà razionalizzato e sarà installato un dispositivo elettronico per indicare la disponibilità di posti auto, riducendo così i viaggi a vuoto e l’inquinamento. Ma soprattutto il parco dei nonni non sarà toccato". Poi chiude: "Pensiamo che l’interesse comune e che la demolizione dell’ex depuratore e la riqualificazione dell’area senza intaccare il verde pubblico, siano un’opera assolutamente necessaria per la nostra città".