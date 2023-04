Alle urne con sorpresa A Semproniano e Castell’Azzara non ci sarà un solo candidato

Il 14 e 15 maggio si voterà in 5 Comuni della provincia. E oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste. A sorpresa a Semproniano spunta una seconda lista. Oltre a Luciano Petrucci, sindaco uscente e candidato della lista "Semproniano Bene Comune" spunta la candidatura di Gabriele Caroti, per la lista della "Fiamma Tricolore". Potrebbe esserci una corsa a due anche a Castell’Azzara dove il centrodestra sta lavorando a una civica, lista questa che renderebbe più avvincente la tornata elettorale di Castell’Azzara. Ad oggi però c’è un solo candidato sindaco ufficiale ed è Marco Papalini, con la lista civica "Futura". Ecco i candidati consiglieri: Mariella Groppi, Cristina Bachiorrini, Elisa Dani, Susanna Mascelloni, Alessandro Tranquilla, Matteo Santori, Fabrizio Sistimini, Massimiliano Testi, Giacomo Pinzi e Gabriele Luongo. La lista civica Magliano Comune Aperto, che candida a sindaco Diego Cinelli ha depositato in Comune la documentazione e i candidati consiglieri: Fabio Angeli, Laura Biagiotti, Daniele Contarino, Michele Conti, Renato Galli, Tiziana Galli in Terzaroli, Fabrizio Goracci, Massimiliano Guidi, Camilla Mancineschi, Andrea Moscatelli e Laura Tattarini. A Gavorrano ieri è stato inaugurato (nella foto) il comitato elettorale di Stefania Ulivieri, candidata civica di centrosinistra. "Questa sede - ha detto - sarà un punto di incontro per tutti i cittadini che vorranno venire a farci nuove proposte. Tutti i pomeriggi il comitato elettorale sarà aperto".

Nicola Ciuffoletti