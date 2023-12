Alla scuola S. Andrea c’è "A Natale puoi". Iniziative per il progetto ‘Genitori presenti’

"A Natale puoi...". Torna dopo quattro anni di fermo l’evento di raccolta fondi dell’Associazione Genitori Argentario Aps, organizzato per domani in collaborazione con il comitato genitori dell’istituto comprensivo Monte Argentario-Giglio e la dirigenza scolastica. I fondi raccolti serviranno a finanziare il progetto "Genitori Presenti", finalizzato alla sensibilizzazione e all’individuazione precoce dei disturbi di apprendimento, nonché al supporto delle famiglie attraverso corsi di formazione per genitori e laboratori didattici per ragazzi con certificazione Dsa a cura di tutor dell’apprendimento. La giornata, in programma alla scuola elementare Sant’Andrea, inizierà alle 9 con l’apertura dei banchetti, mentre alle 15 ci sarà una bella tombolata, seguita alle 16,30 dall’arrivo dell’elfo di Babbo Natale. Inoltre nei giorni scorsi, nell’aula magna della scuola si è svolta la conferenza "Dsa: tu sai come comportarti?" nella quale, oltre alla presentazione del progetto "Genitori presenti" da parte delle dottoresse Valentina Mari e Francesca Murzi, sono intervenute Valentina Campanella e Claudia Liuzzi del Centro Dedalo di Siena, che hanno parlato dei disturbi dell’apprendimento e dell’importanza della diagnosi precoce dei disturbi dell’apprendimento.