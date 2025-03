Alla Croce rossa tesseramenti ancora possibili

La Croce Rossa Italiana comitato di Follonica informa che è aperta la campagna tesseramento socio sostenitore Cri per l’anno 2025. Da sempre a fianco della comunità, garantisce assistenza, soccorso e supporto quotidianamente in ogni situazione di emergenza e sociale, con l’unico obbiettivo di offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Per continuare a svolgere al meglio tutte le attività sia di trasporto sanitario, che di emergenza e di assistenza , e non solo, per avere attrezzature e mezzi sempre efficienti e al avanguardia ,abbiamo bisogno anche dell aiuto e del supporto di tutti: per questo motivo chi vorrà potrà sostenere il comitato di Follonica con la campagna ’Diventa anche tu socio sostenitore della Croce rossa’ con un contributo annuo di euro 20. Tale donazione potrà essere effettuata direttamente ai volontari autorizzati che già da qualche giorno si presentano a domicilio, oppure : sede in via della pace, tramite Bonifico bancario intestato su: IBAN: IT74Y 08461 72240 0000 110 00358 causale quota socio 2025 cui aggiungere il nome/cognome del socio. Inoltre vi ricordiamo che potete sostenere la Croce Rossa comitato di Follonica anche donando il proprio 5permille. "Ogni contributo fa la differenza e ci aiuta tantissimo nello svolgere al meglio i nostri servizi, confidiamo quindi nella vostra generosità e nel senso di appartenenza di una comunità che ha sempre dimostrato solidarietà e partecipazione".