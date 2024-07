Alla Cantina di San Felo serata da non perdere con l’evento "Rosé Sunset Experience"

Torna l’estate e con la calda stagione tornano anche gli eventi per gli amanti del buon vino. Tra le cantine protagoniste dell’estate maremmana c’è la Cantina di San Felo, situata a Magliano in località Pagliatelli di Sotto. Qui sono in programma una serie di appuntamenti volti a celebrare la bellezza del territorio e l’eccellenza dei vini prodotti. Oggi prenderà il via la stagione con il "Rosé Sunset Experience", una serata esclusiva dedicata al lancio del nuovo Metodo Classico Rosato della cantina, a base Vermentino e Pinot Nero. Questo evento speciale sarà reso ancora più memorabile grazie alla collaborazione con il Caseificio Il Fiorino, presente con una degustazione dei suoi pluripremiati formaggi, e con Antichi Gusti di Maremma, che presenterà una selezione dei suoi prodotti artigianali. Durante la serata, gli ospiti potranno godere della cucina espressa di uno chef, che delizierà i presenti con un piatto speciale preparato al momento sulla terrazza panoramica di San Felo. Il tutto sarà accompagnato da un piacevole sottofondo musicale, creando un’atmosfera magica e rilassante. La terrazza della Cantina offre una vista mozzafiato sulle colline maremmane. La stagione eventi alla Cantina San Felo proseguirà con altri tre appuntamenti, il primo dei quali giovedì 25 con la degustazione di Pinot Nero e Viognier.