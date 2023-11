Albo degli scrutatori. Ora le nuove iscrizioni

Il Comune di Scarlino ha aggiornato l’Albo unico comunale degli scrutatori: fino al 30 novembre verranno accolte le istanze relative alle iscrizioni-cancellazioni dall’Albo unico dell’ufficio elettorale. Si tratta di un’operazione importante decisa dall’Amministrazione in vista delle prossime tornate elettorali. Sarà possibile presentare domanda all’ufficio Servizi demografici del Comune di Scarlino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Bisogna però prendere appuntamento oppure trasmettere la domanda in formato digitale tramite lo sportello telematico del Comune di Scarlino ma serve l’autenticazione mediante Spid, Cie o Cns (https:sportellotelematico.comune.scarlino.gr.itaction:s_italia:albo.scrutatori). In alternativa sarà possibile scaricare la modulistica ed inviare la stessa sottoscritta e corredata dalla copia del documento di identità all’indirizzo e-mail [email protected].