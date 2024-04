Alberghi cercano personale

Richiesta di personale negli alberghi della provincia. Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca una cameriera ai piani con esperienza almeno minima nel settore orario solo di mattina da aprile a metà ottobre anche con vitto e alloggio. Un albergo a Fonteblanda ricerca urgentemente una cameriera ai piani almeno minima esperienza orario solo di mattina da ora fino a settembre, non alloggio richiesta patente e automunita. Albergo a Fonteblanda ricerca un aiuto cuoco/tuttofare di cucina orario serale almeno minima esperienza da ora a fine settembre con possibilità di proroga non alloggio, patente b e automunita. Albergo a Monte Argentario ricerca urgentemente da ora a settembre un commis di cucina minima esperienza orario spezzato non alloggio, patente b automunito. Struttura turistica a Buriano ricerca urgentemente da ora a ottobre una cameriera ai piani con almeno minima esperienza nel settore (9-13), patente b automunita non alloggio e una cameriera di sala anche prima esperienza per i weekeend e i ponti di aprile e maggio poi orario serale non alloggio, automunita. Albergo nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca da ora a ottobre con possibilità di vitto e alloggio un capo ricevimento (Front office Manager) con almeno due anni di esperienza nel ruolo in hotel di pregio conoscenza lingua inglese e tedesca preferibile una terza lingua, ottime capacità organizzative , conoscenza dei gestionali alberghieri (preferibile Protel), nozioni di contabilità e padronanza della gestione computerizzata degli ospiti. Chi fosse interessato puo inviare il proprio curriculum a [email protected] o telefonare allo 0564/416375.