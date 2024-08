Al via la riqualificazione dell’impianto sportivo della Polisportiva

Alla Polisportiva Capalbio Scalo parte la riqualificazione, con la costruzione di due campi da padel e pickleball. Sono stati stanziati oltre 400mila euro per rinnovare l’impianto sportivo da parte dell’associazione Sporting club Capalbio, promotrice del progetto. I lavori sono iniziati in questi giorni, con gli operai che stanno eseguendo anche i lavori di sistemazione dei campi già esistenti.

"Si tratta di un intervento fondamentale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Marzia Stefani – che permetterà di restituire un bene pubblico al servizio della collettività. Le operazioni, che avranno un costo superiore ai 400mila euro, porteranno alla nascita di due nuovi campi da padel e uno da pickleball, il rifacimento dei campi da tennis, lo spostamento del campo da calcetto e la riqualificazione degli spogliatoi, la palestra e il bar". Tutto l’impianto, una volta terminati i lavori, potrà vedere quindi una maggiore fruizione da parte degli sportivi e degli appassionati delle nuove discipline, che stanno sempre più spopolando anche in Italia.

"Ci teniamo a ringraziare l’associazione dilettantistica Sporting club Capalbio – aggiunge l’assessore al Bilancio Federico Bordo –, che è promotrice del progetto di finanza, per il sostenimento dell’intero investimento. La collettività beneficerà, con condizioni di favore per i residenti dal punto vista economico, di un’area moderna e rinnovata, senza che le operazioni abbiano intaccato il bilancio comunale". L’associazione Sporting Club Capalbio ha quindi deciso di riqualificare l’area della Polisportiva che, da tempo, non veniva più utilizzata e si trovava dunque in stato di abbandono.