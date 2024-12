Al "Rockstar" musica live

Una serata all’insegna del punk-rock al "Rockstar" di Capalbio. I Vanz, band punk-rock/alternative italiana, si esibirà domani in occasione del release party del suo nuovo disco "The Drowning", che verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali il 10 gennaio. Il concerto sarà a ingresso gratuito e la serata inizierà alle 20 con la cena e il dj set (per info e prenotazioni si può chiamare il numero 346.0857924). La serata sarà inoltre arricchita dal Live Painting a cura di Marco Di Donato e ci sarà anche l’esposizione all’interno e all’esterno del locale di opere d’arte realizzate da Mad Kime e Dest. Alle 21.30 il palco si infiammerà con la band hardcore maremmana To The Ground, mentre alle 22.15 toccherà al gruppo punk-rock, anch’esso proveniente dalla Maremma, The Clerx. Alle 23 sarà il turno dei Vanz, che proporranno anche pezzi tratti dal nuovo album che uscirà per "Sorry Mom!".