Agenzia Entrate a luglio dovrà lasciare la sede

L’Agenzia delle entrate sta cercando una nuova sede, perché pochi giorni prima della fine di luglio dovrà lasciare, improrogabilmente, quella vecchia di piazza Ferretti. La notizia trova conferma dall’avviso di indagine di mercato immobiliare comunicato dalla Direzione regionale e visibile sul sito stesso dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso si legge che l’immobile dovrà essere ubicato nel comune di Grosseto. La superficie lorda complessiva dell’immobile deve essere indicativamente compresa tra 2.850 e 3.900 metri quadrati, di cui da 1.350 a 2.400 metri quadrati a uso ufficio (uffici, corridoi, biblioteche, sale riunioni, sale formazione, collegamenti orizzontali e verticali), circa 1.200 metri quadrati ad uso archivio, circa trecento metri quadrati ad uso front-office. L’immobile dovrà ospitare 118 postazioni di lavoro, di cui 14 in front-office. Attualmente il palazzo di piazza Ferretti ospita gli uffici di Ragioneria, Monopoli e dogane, Ministero di Grazia e Giustizia, Agenzia delle Entrate e Agenzia territoriale. Ma sono gli ultimi due uffici a richiedere maggiore spazio. Per la nuova sede si stanno ventilando alcune ipotesi: la ormai mancata sede di Amazon in via Genova, un’ala della Questura ormai da tempo vuota e anche un’ala della Banca d’Italia. Ma sono soltanto ipotesi, l’unica cosa certa, al momento, è che pochi giorni prima la fine di luglio l’Agenzia delle entrate dovrà lasciare la vecchia sede di piazza Ferretti.