"Addio all’ultimo statista italiano"

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "È con immenso dolore che abbiamo appreso la triste notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader carismatico del nostro partito – esordisce il coordinatore Roberto Berardi –. Con profondo rispetto e gratitudine, onoriamo la memoria di un grande uomo di stato, imprenditore di successo e leader politico che ha segnato la storia italiana. Silvio Berlusconi ha incarnato l’impegno, la passione e la dedizione nel servire il proprio paese. Durante la sua lunga carriera politica, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla crescita dell’Italia, promuovendo politiche che hanno stimolato l’economia, valorizzato l’imprenditoria e difeso i valori fondamentali della nostra società". "Forza Italia e il paese intero piangono la scomparsa dell’ultimo grande statista italiano – ha aggiunto Luca Agresti –. Silvio Berlusconi sarà sempre ricordato come un imprenditore lungimirante e uno straordinario uomo politico che, con tenacia non comune, è riuscito nel miracolo di modernizzato questa nazione. Berlusconi è sempre stato il protagonista indiscusso nella realizzazione del bipolarismo riconoscendo agli italiani la libertà di scegliere".