Addetti alla formazione. Dieci contratti disponibili

Si cercano dieci addetti alla gestione dei flussi informativi che si occuperanno dell’organizzazione e della gestione delle attività di segreteria accoglienza ed informazioni. Richiesta disponibilità a trasferte sul territorio della provincia di Livorno. Offerta riservata a disoccupati, inoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in Toscana, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso voucher formativo just in time in particolare all’art 4 (bando reperibile ai link a fondo articolo) e disponibili a frequentare e concludere un corso di formazione, compreso di stage in azienda, potendo beneficiare di voucher formativo. Lavoro a tempo determinato orario di lavoro: lavoro a turni, full time, part time. Sede di lavoro: Rosignano marittimo Competenze: il link per scaricare il bando è il seguente:https:www.regione.toscana.it-formazione-just-in-time-l-avviso-pubblico-2023