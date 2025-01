"A Terrarossa lavori stradali della Provincia"

"Importanti sviluppi per Terrarossa con la rotatoria e ristrutturazioni stradali in arrivo". Il gruppo di minoranza "Per l’Argentario" soddisfatto dei prossimi interventi che verranno attuati sulla strada provinciale, che permetteranno di migliorare la viabilità della zona, che verranno attuati dalla Provincia.

"Grazie alla sinergia tra il nostro operato sul territorio del gruppo Per l’Argentario e la collaborazione con la Provincia, rappresentata dal presidente Francesco Limatola, dal consigliere Alfiero Pieraccini e dall’ingegnere Alessandro Vichi – spiega il capogruppo Marco Nieto (nella foto) – si profilano importanti interventi infrastrutturali per il 2025. In particolare, è prevista la realizzazione di una rotatoria a Terrarossa, con un investimento di circa 250.000 euro, tenendo bassi i costi grazie alla progettazione interna della Provincia. Questo intervento rappresenta un passo significativo per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in un’area strategica per il nostro comune. La rotatoria non solo faciliterà il flusso di traffico, ma contribuirà anche a ridurre il rischio di incidenti, rendendo le strade più sicure per tutti gli utenti. È prevista anche l’asfaltatura di molti tratti critici della strada provinciale che collega Terrarossa a Porto Ercole, con un budget complessivo di circa 1.250.000 euro. Questi lavori, che fanno parte del bilancio provinciale e delle opere triennali approvate, segneranno un miglioramento sostanziale della rete stradale locale, che da tempo necessitava di interventi urgenti. Non possiamo nascondere il nostro dispiacere per la posizione assunta dai due consiglieri provinciali del nostro stesso comune, che hanno votato contro queste importanti opere".