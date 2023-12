"A passo di Valzer" al Teatro Camilleri

Prosegue, sempre nel segno della grande musica il calendario degli eventi natalizi organizzati dal comune di Santa Fiora, insieme alle altre realtà culturali e associative del paese. E’ in programma domani pomeriggio, alle 17.30 al teatro comunale Andrea Camilleri di Santa Fiora l’evento "A passo di Valzer". Si tratta di uno spettacolo molto originale della filarmonica Gioberto Pozzi Aps, diretta dal maestro Daniele Fabbrini. Dagli esordi di un giovane Johann Strauss padre ai successi di Johann Strauss figlio, con attori e ballerini alla scoperta della vita e della musica della tradizione Viennese, eseguita dalla Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora con la regia di Miriam Magnani. Per il pubblico interessato a questo spettacolo i biglietti sono in vendita presso "La Bottega dei Ciacciai" situata in via Carolina 4, a Santa Fiora e anche online su TicketSms. Gli attori che calcheranno il palcoscenico saranno Beatrice Forteschi, Fiorella Rabai, Marilena Lorenzoni, Marco e Matteo Patania. Due gli ospiti speciali e cioè Stefania Martellini e Stefano Bernardini. Per la cittadina amiatina questo evento è un’importante occasione musicale e culturale per approfondire una figura centrale nella storia della musica di tutti i tempi.