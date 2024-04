A Caldana approda l’Educational Tour

Educational Tour, la formazione itinerante sulle cooperative di comunità e turismo arriva a Caldana e c’è il primo appuntamento organizzato dalla cooperativa coopera del Progetto Borghi ha fatto tappa a Caldana. E questo primo "Educational Tour", inserito nel contesto del Progetto Borghi e rivolto ad un gruppo selezionato di amministratori, tecnici e operatori provenienti dai comuni della provincia di Vercelli, tra cui Rovasenda, Lenta, Lozzolo e Gattinara, vuole promuovere lo scambio di conoscenze e buone pratiche per la rigenerazione del territorio. Obiettivo apprendere dai modelli esistenti e dalle buone pratiche per la rigenerazione del territorio, con un’attenzione particolare alla formazione di imprese di Comunità e alla sostenibilità dei progetti. Il Destination manager e presidente di Coopera e Aigo, l’associazione affitti brevi della provincia di Grosseto, Giancarlo Dell’Orco, insieme alla community manager e consulente familiare Giorgia Bettaccini, hanno guidato questa formazione innovativa, che sta toccando varie regioni d’Italia tra cui la Toscana appunto con Caldana . La tappa del tour è stata l’occasione per condividere esperienze e competenze per supportare nuovi progetti di rigenerazione sostenibile delle aree interne e dei piccoli borghi. Interventi, molto seguiti, quelli di Michele Bertaccini della cooperativa Il Melograno, che ha parlato di mobilità e di cicloturismo inclusivo e Tommaso Pastorelli, imprenditore e operatore, che ha condiviso la sua esperienza nel progetto Smart Village Santa Fiora.

Roberto Pieralli