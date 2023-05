Firenze, si apre una voragine in via Pier Capponi

Firenze, 11 maggio 2023 – Paura in via Pier Capponi per un tratto di strada che è ceduto improvvisamente sotto gli occhi dei passanti. Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 14, un pezzo circoscritto di carreggiata si è aperto per via di un guasto ai sottoservizi. Si tratterebbe, secondo le prime ipotesi, di un problema alla rete fognaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici di Publiacqua che hanno effettuato un sopralluogo in modo da valutare l'entità e i tempi dei lavori di ripristino. Il tratto di carreggiata è stata chiuso al traffico e messo in sicurezza.