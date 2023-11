Visite gratuite oncologiche: in Toscana l’ambulatorio mobile, ecco dove

Firenze, 29 novembre 2023 - Proseguono in Toscana, le visite gratuite di prevenzione oncologica curate dagli specialisti di Fondazione Ant e finanziate grazie al prezioso sostegno di Fondazione Marchesini Act.

Nelle giornate centrali del mese di dicembre, infatti, saranno offerte gratuitamente, sull'ambulatorio mobile Ant, 80 visite di diagnosi precoce oncologica alla cittadinanza di Barberino di Mugello, di Siena ed in generale ai residenti in Toscana. I controlli specialistici prevederanno per il ‘Progetto Mammella’ l'esecuzione di visite senologiche con ecografia mammaria e per il ‘Progetto testicolo’ l'esecuzione di visite testicolari con ecografie scrotali.

Ambulatorio mobile di Ant

L'ambulatorio mobile sarà presente a: Barberino di Mugello in piazza Cavour nei giorni: 12 dicembre progetto mammella 16 visite die, 13 dicembre progetto testicolo 24 visite die.

A Siena in viale XXV Aprile nei giorni: 14 dicembre progetto mammella 16 visite die), 15 dicembre progetto testicolo 24 visite die. Le prenotazioni online, fino a esaurimento posti, dal 30 novembre sul sito.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese Ant organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web apposita. Per accedere al servizio di assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerto da Ant ai malati di tumore della nostra regione e sapere in quali zone della Toscana è attivo è possibile chiamare la delegazione di Firenze della Fondazione Ant al numero 0555000210.