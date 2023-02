Vicchio si prepara alla mobilità elettrica con 5 colonnine di ricarica

Colonnina di ricarica

Vicchio (Firenze), 28 febbraio 2023 - Vicchio avrà 5 colonnine di ricarica per auto elettriche. Una è dal 2021 in funzione in piazza della Vittoria, quattro le installerà la società A2A E-Mobility.

All’avviso pubblico emesso dal Comune hanno partecipato 8 società di servizi energetici, tra cui big nazionali, e la proposta presentata da A2A ha riportato il punteggio più alto sulla base di criteri stabiliti, prevedendo 4 infrastrutture di ricarica d veicoli elettrici dislocate in tre postazioni nel territorio comunale. Nello specifico, 2 colonnine saranno posizionate in piazza Puccini, 1 in via della Resistenza e 1 in largo don Corsinovi. L’amministrazione comunale ritiene strategica la diffusione di un sistema di mobilità sostenibile, cioè a basso impatto ambientale ed energetico, con l’obiettivo di una progressiva riduzione di consumo di carburanti da fonti fossili e l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico. Anche questa scelta s’inquadra in una più ampia strategia ‘green’ che adotta e incentiva tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza energetica e fornire servizi al cittadino con una maggior vivibilità degli spazi pubblici e nel rispetto dell’ambiente. “L’azione green continua - sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa con l’assessore alla Transizione energetica Franco Vichi -. La mobilità elettrica sarà la mobilità del futuro prossimo e ci stiamo quindi preparando. Aumentiamo infatti da 1 a 5 le colonnine di ricarica cosi da implementare il servizio ai cittadini. A quella già presente se ne affiancheranno prossimamente altre 4 in tre punti del capoluogo, con l’investimento di A2A che ne effettuerà la gestione”. La tariffa di vendita dell’energia sarà determinata dal concessionario, secondo la normativa vigente.

Maurizio Costanzo