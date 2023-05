Via Galliano, blitz della polizia: controlli a tappeto

Firenze, 10 maggio 2023 - Maxi controllo della polizia di stato nel quartiere di San Jacopino. Secondo quanto raccontato dai residenti, sarebbero stati fermati proprio in queste ore alcuni personaggi sospetti all'angolo tra via Galliano e via Doni. "Finalmente li hanno presi" esulta Francesca Lorenzi del comitato San Jacopino. Gli accertamenti sono in questo momento in corso. Sul posto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi.

Proprio ieri il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha ricevuto i rappresentanti del comitato Cittadini attivi San Jacopino.

I responsabili di piccoli furti e spaccate sarebbero principalmente persone che si trovano in difficoltà economica e rubano per fame o chi invece magari per acquistare la dose. L'elenco degli episodi è lungo. L'ultima denuncia è di due giorni fa da parte di Andy Kuqu del Galliano Bistrot di via Galliano. Domenica, qualcuno proprio nel giorno di chiusura del locale, si è intrufolato all’interno della sua attività. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.15, in pieno giorno "Sono arrivato sul posto intorno alle 14, il bandone era sollevato di circa venti centimetri, l’altezza necessaria per permettere a qualcuno di entrare. Una volta dentro ho trovato tutto sottosopra" ha raccontato il titolare. I ladri sono fuggiti con il fondo cassa. La settimana scorsa in via Monteverdi, via Doni e in via Galliano tre cassonetti sono stati divorati dalle fiamme. Sempre in via Doni è bruciato il parcometro, mentre in via del Ponte alle Mosse una macchina e in via Lulli almeno tre biciclette e il portone di un fondo. Dieci le auto danneggiate. Il tutto in una notte e in poche centinaia di metri quadrati.