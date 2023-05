Tutti pazzi per i furetti: a Campi Bisenzio il raduno nazionale

Campi Bisenzio, 25 maggio 2023 – Campi Bisenzio diventa per un giorno la capitale dei furetti: appuntamento domenica 28 maggio alla scoperta di questo animale, e non mancano focus con i veterinari, giochi e concorso. Furettomania torna nella sua location più tradizionale: la Limonaia di Villa Montalvo.

Il raduno dell’associazione nazionale che si occupa dell’informazione e della tutela del furetto su tutto il territorio italiano plana in Toscana domenica con apertura delle porte alle ore 10. In arrivo da tutte le regioni appassionati e proprietari di questi mustelidi per una giornata da trascorrere tutti insieme con diverse novità. Un appuntamento che, chiaramente, è anche rivolto a tutto il pubblico che intende scoprire questo animale in modo più approfondito e puntuale. I volontari e i veterinari saranno a disposizione di tutti per colloqui e semplici curiosità. Ci sarà, inoltre, la possibilità di fare il primo passo verso una possibile futura adozione. La giornata, come da tradizione, sarà costellata da un programma particolarmente ricco di iniziative, approfondimenti e momenti di allegria. Due le novità rispetto alle scorse edizioni del raduno toscano: lo Speed Vet e il concorso per i Furoinventori. Nel primo alcuni esperti veterinari saranno a disposizione di tutti i partecipanti per colloqui individuali. Chiunque, quindi, può prepararsi delle domande da porre ai dottori per ottenere suggerimenti e consigli molto preziosi. Il concorso, invece, premierà l’inventiva di chi convive tutti i giorni con questi mustelidi. Per garantire la massima sicurezza o per offrire maggiori comodità, infatti, spesso i proprietari danno fondo alla loro creatività progettando vere e proprie soluzioni geniali. I Furoinventori, dunque, saranno premiati e chissà che non salti fuori qualche buono spunto da replicare una volta tornati a casa. "Come vede un furetto?". Da seguire con grande attenzione, inoltre, il focus di approfondimento curato da Alessandra Colacchi, volontaria e membro del consiglio direttivo dell’associazione. “Abbiamo preparato una relazione sulla vista del furetto cercando di illustrare nel modo più dettagliato come questi animali vedano il mondo e non solo. Può anche sembrare banale ma si tratta di un elemento molto importante nel loro rapporto con quello che li circonda. Cercheremo di fornire, inoltre, un elenco delle patologie o delle problematiche più diffuse lasciando, eventualmente, ai veterinari gli approfondimenti o gli aspetti più scientifici”. Non mancheranno i giochi per divertirsi con i furetti presenti al raduno. Dai baci all’escape room passando per veri e propri percorsi ad ostacoli per vedere quale sarà il partecipante più agile o furbo. Arbitri i soci Learca Ganapini e Gianmaria Bottazzi. Alcune “discipline”, inoltre, richiederanno anche l’abilità degli umani testando il feeling con i propri animali (e qui si nascondono spesso divertenti sorprese). Il tutto avverrà in due distinte manche durante la giornata. Le regole per partecipare. I furetti, chiaramente, saranno i protagonisti ma anche la partecipazione all’evento dovrà seguire alcune regole di tutela. Tutti i furetti, infatti, devono avere un quadro vaccinatorio sicuro e devono essere ospitati in una playpen (preferibile alla gabbia) per godere di sufficiente spazio durante la giornata (da evitare assolutamente i trasportini).

Importante che la playpen sia chiusa sul fondo oppure, se aperta, completata da un telo per evitare di sporcare il pavimento. Da tenere con sé anche delle salviette per pulire eventuali “ricordini”. Per tutti, inoltre, è consigliata l’iscrizione all’anagrafe italiana di Furettomania (nel caso l’animale sia già dotato di microchip la registrazione è possibile anche in sede durante l’evento). "Queste occasioni – le parole della vicepresidente dell’associazione Valentina Novelli – sono molto preziose perché permettono di valorizzare il rapporto umano tra i soci e gli appassionati offrendo delle occasioni di informazione di qualità. Naturalmente siamo spesso oggetti di gradita visita di persone che si avvicinano per la prima volta al furetto. Anche qui fornire tutte le nozioni necessarie per conoscerlo meglio è importante. Durante i raduni, inoltre, è possibile sostenere i colloqui per eventuali adozioni. Vederci, conoscerci e frequentarci per scambiare consigli ed esperienze è, da sempre, il cuore del nostro lavoro e di chi collabora con noi instancabilmente tutti i giorni. Vogliamo divertirci condividendo una passione ma anche fare cultura".

A rendere ancora più completo l’evento ecco i banchetti con i gadget dell’associazione. Deliziosi oggetti che permettono anche di aiutare il lavoro quotidiano di Furettomania fatto di recuperi di furetti abbandonati o persi per donare a loro un futuro migliore. Oltre, chiaramente, ad accompagnare tutti i proprietari in una giusta e corretta gestione degli animali nel quotidiano. Presente, in questo contesto, lo stand della toscana Furbetto Creazioni con opere di artigianato artistico tessile a tema. Cucce, amache e affini con diverse ambientazioni. Maurizio Costanzo