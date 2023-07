Toscana, boom di turisti nell’ultimo weekend di luglio. Sulla costa tutto esaurito

Firenze, 28 luglio 2023 – Un boom di turisti è atteso in Toscana per l’ultimo weekend di luglio. Dal 28 al 30 nella nostra regione sono previsti 710 mila pernottamenti. Risulta prenotato l’88% della disponibilità online di tutta la regione. Le richieste di prenotazione si sono però concentrate verso le strutture delle località costiere dove i tassi di saturazione hanno raggiunto valori medi del 93%. Nella costa l’occupazione dei weekend è da tutto esaurito, ma rallenta durante la settimana. Leggera flessione delle richieste per le aree rurali e di collina e per le principali città d’arte, ma non per i borghi e i piccoli centri d’arte. Dunque i turisti affolleranno la Toscana, ma non le sue città d’arte. Piuttosto si dirigeranno al mare, e non solo. Ottime aspettative anche per le strutture delle località di montagna (82%) e del termale (79%), mentre rispetto allo stesso week end del 2022 la saturazione delle camere nelle città d’arte e nelle località di campagna/collina registrano una lieve flessione. Per città e centri d'arte si parla dell’82%, e per le aree rurali e di collina l’89%.

A dichiararlo è Confesercenti Toscana sulla base dell’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze. “Stiamo registrando numeri positivi per l’estate 2023 - afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -, ma rispetto alle previsioni fatte, le località costiere, pur essendo le mete più gettonate, registrano il tutto esaurito solo nei weekend, con segnali di rallentamento durante la settimana”. Il livello di saturazione delle strutture ricettive online rilevato per alcune delle principali aree regionali conferma l’impennata della domanda verso le località costiere: 95% di saturazione per la Costa degli Etruschi, 93% di occupazione della diponibilità per la Costa della Maremma, 94% per l’Isola d’Elba, 91% per la Versilia e 90% per la Costa Apuana. La Garfagnana sale al 94%, il Chianti al 92% e la Val d’Orcia si ferma al 78%. Val di Chiana 86%, Valdelsa 92% Mugello 85%, Garfagnana 94%, Lunigiana 87% e Valdarno 90%. I risultati sono stati ottenuti attraverso l’analisi della disponibilità ricettiva sui principali portali delle Olta.

Il monitoraggio del Centro Studi Turistici di Firenze – per Confesercenti Toscana – ha rilevato la saturazione dell’offerta ricettiva regionale disponibile online per l’ultimo week end di luglio (dal 28 al 30, due notti). Maurizio Costanzo