23 agosto 1971: lo strano fenomeno della ‘Casa dei volti’ che stupì il mondo. Un mistero

Firenze, 23 agosto 2023 - La mattina del 23 agosto 1971, in una casa spagnola del paesino andaluso Bélmez de la Moraleda, accadde qualcosa che stupì il mondo. La signora Maria Gomez-Camara, come ogni mattina, dopo essersi alzata dal letto andò in cucina per preparare la colazione, ma ad attenderla c’era qualcosa di incredibile. Si accorse che sul pavimento era apparso un volto.

Lo guarda con attenzione, pensa che potrebbe essere un gioco di ombre oppure una macchia. La signora Maria si mette a pulirla, ma non viene via. Il marito, appena sveglio, la aiuta, ma per quanto si sforzino non riescono a farla venire via. Corrono dai vicini preoccupati, anzi terrorizzati. Ritornano in casa insieme a parenti, amici e curiosi: le macchie sono ancora lì: sono tutti scioccati.

A quel punto il figlio della coppia Miguel prende il piccone e rompe il cemento. Un nuovo blocco viene posizionato sul pavimento della cucina, e tutto sembra essere finito.

Ma ecco che una settimana dopo, quella faccia - chiamata La Pava – come per magia ricompare. Si grida al miracolo, o si pensa sia opera di spiriti maligni: intanto la voce si sparge e in tanti vogliono andare vedere cosa avviene in quella casa del mistero. Intervenne anche il sindaco del paese, che decise di far scavare una fossa proprio sotto il pavimento della cucina.

Lì sotto vennero rinvenute ossa umane e due scheletri decapitati. Si fecero ricerche e si risalì al fatto che quella casa venne costruita su un terreno che molto tempo prima aveva ospitato un antico cimitero. Intanto quel fenomeno dei volti che comparivano e scomparivano in molte parti della casa proseguì con tempo. Inutile dire che la notizia fece il giro del mondo.

Alcuni studiosi si interessarono allo strano caso della 'casa dei volti', cercando di darne una spiegazione scientifica: ma alla fine lo definirono il "fenomeno paranormale più importante del secolo". A chi si oppose ipotizzando che quelle facce erano opera dei padroni di casa che li avrebbero dipinti di loro pugno, a smentirli ci pensò l'esame ai raggi X, che non hanno mai rilevato pigmenti e nessuna traccia di un qualche colore. Resta il fatto che quelli che passarono alla storia come i 'Volti i Belmez' resta ancora oggi uno dei casi più misteriosi dell'intera Spagna.