Strage dei Georgofili, un ricco programma per ricordare il trentunesimo anniversario

Firenze, 17 maggio 2024 - Sono numerose le iniziative organizzate a Firenze da Regione Toscana e dall'Associazione tra i familiari delle vittime per il 31esimo anniversario della strage mafiosa di via dei Georgofili che il 27 maggio 1993 causò 5 vittime e 35 feriti. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nel corso della presentazione degli eventi, ha annunciato anche che all'associazione «sarà consegnato il Pegaso della Toscana». Gli eventi iniziano il 24 maggio con un appuntamento a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione: trai presenti Eugenio Giani, il sindaco Dario Nardella, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, l'assessore regionale alla legalità Stefano Ciuoffo, il presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime Luigi Dainelli.

Poi i ricordi di quella notte della maestra Mangani, e di Giacomo Di Girolamo, il ricordo di Giovanna Maggiani Chelli, un dialogo tra la giornalista e scrittrice Valeria Scafetta e il magistrato Maria Monteleone. Il 26 maggio in piazza della Signoria a Firenze alle 21 'Nel tempo che ci resta, elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a seguire il concerto 'La cura? La cultura, contro le mafie: rimedi, canzoni e riflessioni’. All'approssimarsi poi delle 1.04 del 27 maggio, ora dell'attentato, da Palazzo Vecchio si dirigerà verso via dei Georgofili il corteo istituzionale, insieme ai familiari delle vittime, per la deposizione di una corona commemorativa. Alle 8 del 27 maggio a La Romola, San Casciano Val di Pesa alle 8, messa in suffragio delle vittime nella chiesa di S. Maria alla Romola e a seguire omaggio alle tombe della famiglia Nencioni e di Dario Capolicchio, quest'ultimo seppellito nel cimitero di Sarzanello a Sarzana. Ci sarà anche un incontro al giardino de Il Tramonto della Romola con gli alunni della scuola primaria Gianni Rodari di Cerbaia. Messa anche a Firenze, alle 10.30 nella chiesa di S.Carlo in suffragio delle vittime e dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 apertura al pubblico della sede dell'Accademia dei Georgofili e della mostra fotografica 27 maggio 1993 (aperta fino al 7 giugno) e proiezione del filmato documentario sull'atto dinamitardo e sulla ricostruzione della sede.

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dalle 18 'Memoria e ricerca della verità oltre il colpo di spugna’, iniziativa a cura dell'Associazione della Strage dei Georgofili, Movimento Agende Rosse e Antimafiaduemila: tra i presenti anche Salvatore Borsellino, Danilo Ammannato, legale dell'Associazione e di Giorgio Bongiovanni, direttore della rivista Antimafiaduemila. Sarà inoltre presentato il libro 'Il colpo di spugna’, con gli autori Nino di Matteo, pm alla Dna di Roma e Saverio Lodato giornalista e scrittore. Nel corso della serata verranno proiettati video in ricordo e quale tributo a Giovanna Maggiani Chelli e al giornalista Andrea Purgatori. Lunetta Savino e Luca Zingaretti leggeranno il brano 'Chi siamo noi chi sono loro’ tratto dal libro 'Il patto sporcò scritto sempre da Di Matteo e Lodato. Infine il 28 alle 20.45 al Teatro delle Spiagge in via del Pesciolino 26esima Edizioni Piagge presenta 'Il Paese nelle mani. Cronaca d'Italia in sette stragi di mafià di Nicola Zavagli.